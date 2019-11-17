من أبو مندور لـ الرحالة والمستشرقين.. سعيد رخا يرصد تاريخ رشيد بين دفتي كتاب.. صور

ليست القاهرة وحدها صاحبة التاريخ الذي يسطر في شوارعها وأثارها، بل هناك مدن كثيرة ذات تاريخ ولها منه نصيب كبير، ورشيد في محافظة البحيرة واحدة من هذه المدن، التي وجدت من يتصدى لكتابة فصول من تاريخها وهو سعيد رخا مدير عام متحف رشيد الوطني.



سعيد رخا إحتفل منذ أيام بتوقيع كتابه المهم بشهادة المتخصصين وعنوانه "رشيد في عيون الرحالة" باللغة العربية، وله تحت الطبع باللغة الإنجليزية كتابا جديدا سيصدر الفترة المقبلة عن تل أبو مندور الأثري في رشيد، والكتابان صادران عن دار الأمة العربية للطباعة والنشر والتوزيع.



وحظي حفل توقيع كتاب رشيد في عيون الرحالة الذي أقيم في أتيلية الإسكندرية بحضور كبير، وعلي رأسهم د.الحسين عبد البصير مدير عام متحف آثار مكتبة الإسكندرية ود.محمد سليمان مسئول قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، ود.إكرام بدر الدين أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.



قال رخا: كانت مدينة رشيد من المدن التى نالت نصيبا كبيرا من زيارات الرحالة الأوربيين، بحكم موقعها الجغرافى المتميز والواقع فى الطريق التجارى بين القاهرة والأسكندرية، وكونها من الموانى التجارية الهامة على ساحل البحر المتوسط منذ أقدم العصور.



وتابع: وقدم هؤلاء الرحالة وصفا دقيقا لكل مناحى الحياة بمدينة رشيد، ولم يكن كل القادمين من فرنسا فهناك الروس والإنجليز والسويسريين وغيرهم، وكانوا من رجال الدين في الغالب ونجد لدى بعضهم دراسات ودعوات الى ضرورة غزو مصر واحتلالها وكانت اهدافهم غالبا تجارية واقتصادية وليست فقط الاهداف الدينية.



وأطلق بعض هؤلاء الرحالة العديد من المسميات في وصف المدينة الساحرة، فمن الريس بيرى صاحب أقدم خريطة معروفة لمدينة رشيد خلال الغزو العثمانى لمصر، والرحالة الفرنسىجان دىتيفينو Jean de Thévenot الذى قال إن مدينة رشيد أجمل مدينة فى مصر بعد القاهرة.



والرحالة الروسى إيوان لوكيانوفLukyanovالذى ذكر مدينة رشيد بإسم مصر الصغرى والقاهرة بإسم مصر الكبرى، وأن مبانيها أفضل من مبانى القسطنطينية، ورسام الخرائط الفرنسي جايكوس نيكولاس بيلينJacques Nicolas Bellinالذى سجل رشيد فى خرائطه بإسمRofette .



والعالم والنبيل الفرنسي سونيني دي مانونكورCharles Nicolas SigisbertSonnini de Manoncourt الذى قال عن رشيد إنها المدينة الأكثر بهجة فى مصر، ومنازلها أفضل من منازل القاهرة وأطلق عليها حديقة مصر .



وهناك الرحالة والمستشرق الفرنسى كلود إتيان سافاري Claude Étienne Savary الذى وصف رشيد قائلا أليست هذه هى صورة تلك الجنة حيث خلق الخالق أول البشر؟،ووالضابط البريطانى توماس والش Thomas Walsh والذى قال لا شئ يضاهى جمال الحدائق فى رشيد .



والرحالة والعالم الإنجليزى إدوارد كلارك Edward Daniel Clarke والذى وصف رشيد قائلا المشهد أبعد إلى الوصف،وهذه الجنة الإفريقية واحدة من أكثر المواقع إثارة فى العالم،وغيرهم العديد من الرحالة والمستشرقين،وهو ما تناولناه في كتابنا الذى يحمل عنوان مدينة رشيد في عيون الرحالة والمستشرقين.



وبمراجعة المصادر التاريخية وكتابات الرحالة والمستشرقين الذين زارو مدينة رشيد،تتضح الأهمية الكبيرة لموقع تل أبو مندور،لهذا كان من المهم بمكان تسليط الضوء على هذا الموقع التراثى والتاريخى الهام، من خلال مشاهدات وكتابات ولوحات الرحالة الأوربيون خلال القرون 16م وحتى 19م.



والذين أسهبوا فى وصف تلك المنطقة وصفا دقيقا، وقاموا بتسجيل وتوثيق ذلك سواء من خلال كتاباتهم أو خرائطهم أو لوحاتهم الفنية، ورأينا ضرورة عمل دراسة تحليلية لما ورد بكتابات ولوحات مجموعة من الرحالة الأوربيين والتى تناولت هذا الموقع الهام.



واختتم رخا: "ومن خلال هذه الدراسة تأكد لدينا بما لا يدع مجالا للشك الأهمية الكبيرة لهذا الموقع الأثرى،وما يحويه من طبقات زمنية مختلفة وعصور متعاقبة،بداية من العصور القديمة مرورا بالعصر اليونانى والرومانى وصولا لبداية العصر الإسلامى؟.