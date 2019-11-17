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بإطلالة سوداء.. إيمي سالم تتألق في حفل عيد ميلاد خالد سليم

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 02:07 ص
الفنانة إيمي سالم
الفنانة إيمي سالم مع الفنان خالد سليم وزوجته
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة إيمي سالم صورة جديدة لها تجمعها مع الفنان خالد سليم وزوجته من حفل عيد ميلاد خالد سليم، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت إيمي سالم في إطلالتها الجريئة مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأسود، دون وضع الكثير من المكياج، واكتفت بوضع أحمر الشفاه الذي يتماشى مع لون بشرتها الهادئ.

وانهالت التعليقات على الصورة وجاءت ابرزها: "الحلوين، منورة يا نجمة".
بإطلالة سوداء.. إيمي سالم تتألق في حفل عيد ميلاد خالد سليم
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