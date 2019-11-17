أحبكما كثيرا.. إيمي سالم بصحبة خالد سليم وزوجته

حرصت الفنانة إيمى سالم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها.



ظهرت إيمى فى الصورة برفقة الفنان خالد سليم وزوجته، باطلالة انيقة لاقت اعجاب الجمهور.



وعلقت ايمى قائلة " أحبكما كثيرًا ... بين الحين والآخر ، أقوم بخلط الأشخاص الذين أعرفهم ... بعضهم فقراء أخلاقيًا ، وبعضهم كانوا يطعنون في الظهر ، وكان بعضهم كاذبين ... وكان كثيرون بلا قيمة. لكن تبين لك يا رفاق أن تكون محفورة في قلبي. بارك الله فيكم واحفظ كل الاشرار والمشاعر السيئة من حياتك. دائما في السعادة مع بناتك ... ❤"



كانت إيمي سالم خاضت سباق دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع نخبة كبيرة من الفنانين.



"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.