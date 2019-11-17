بالأبيض والأسود .. دنيا المصري بإطلالة أنيقة برفقة ابنتها

شاركت الفنانة دنيا المصري متابعيها بأحدث صورة تجمعها بابنتها بالأبيض والأسود، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت دنيا المصري بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا قصيرا مع كلون شفاف، كما ارتدت ابنتها نفس الاستايل.



واستكملت إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات كأسورة في اليد مع ساعة أنيقة، وخاتم بسيط في اليد الأخرى، وحلق صغير.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت في وضع المكياج الهادئ، فاستخدمت احمر الشفاه، ومصحح الحواجب.