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مرأة

بالأبيض والأسود .. دنيا المصري بإطلالة أنيقة برفقة ابنتها

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
دنيا المصري برفقة
دنيا المصري برفقة ابنتها
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة دنيا المصري متابعيها بأحدث صورة تجمعها بابنتها بالأبيض والأسود، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت دنيا المصري بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا قصيرا مع كلون شفاف، كما ارتدت ابنتها نفس الاستايل.

واستكملت إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات كأسورة في اليد مع ساعة أنيقة، وخاتم بسيط في اليد الأخرى، وحلق صغير.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت في وضع المكياج الهادئ، فاستخدمت احمر الشفاه، ومصحح الحواجب.
بالأبيض والأسود .. دنيا المصري بإطلالة أنيقة برفقة ابنتها
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