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منوعات

فيديو مروع لسيارة مهشمة على الطريق تكشف مصير شقيقتين في جازان

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:18 ص
جازان
جازان
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عزة عاطف
أظهر مقطع فيديو، سيارة مهشمة تكاد لا تظهر ملامحها على أحد الطرق في منطقة جازان، وقد التف الناس من حولها مصدومين من هول المشهد.

كانت السيارة لامرأة وشقيقتها وقعتا في حادث مروع على الطريق، حيث اصطدمت سيارتهما بأحد أعمدة الإنارة.

خرجت الاثنتان من محافظة صبيا إلى محافظة أبو عريش قبل أن تنحرف سيارتهما من نوع "لكزس" على الطريق وتصطدم بسيارة أخرى بعد الاصطدام بعمود إنارة.

توفيت الشقيقتان في الحال بعد أن نقلتهما سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وقد أثار مقطع الفيديو للسيارة المهشمة صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن حال جثتيهما بعد هذا التصادم المميت.
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فيديو مروع لسيارة مهشمة على الطريق تكشف مصير شقيقتين في جازان

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