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فن

اعتنقت الإسلام وكرمها السادات .. 9 معلومات عن نجوى سالم فى ذكرى ميلادها

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:56 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نجوى سالم، والتى عرفت بأدوارها في المسرح والسينما في فترة الخمسينيات والستينيات، وفى السطور التالية نرصد أيرز المعلومات عنها:

1- اسمها الحقيقى نظيرة موسى شحاتة.

2- ولدت يهودية الديانة قبل أن تعتنق الاسلام .

3- لم تستطع استكمال دراستها ، وأنهت علاقتها بالتعليم بعد المرحلة الإبتدائية .

4- بدأت مشوارها الفنى بعد التحاقها بفرقة الريحانى المسرحية.

5- كان لها العديد من المواقف الوطنية، ومنها تبرعها بإيرادات إحدى مسرحياتها لدعم الجيش المصري.

6- تكفلت بعلاج الفنان عبد الفتاح القصرى بعد تعرضه لوعكة صحية.

7- تم تكريمها من قبل الرئيس السادات.

8- شاركت في أكثر من 50 عملا فنيا أشهرهم فيلما حسن ومرقص وكوهين، وملك البترول.

9- توفيت في 12 مارس عام 1988 .
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