اعتنقت الإسلام وكرمها السادات .. 9 معلومات عن نجوى سالم فى ذكرى ميلادها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نجوى سالم، والتى عرفت بأدوارها في المسرح والسينما في فترة الخمسينيات والستينيات، وفى السطور التالية نرصد أيرز المعلومات عنها:



1- اسمها الحقيقى نظيرة موسى شحاتة.



2- ولدت يهودية الديانة قبل أن تعتنق الاسلام .



3- لم تستطع استكمال دراستها ، وأنهت علاقتها بالتعليم بعد المرحلة الإبتدائية .



4- بدأت مشوارها الفنى بعد التحاقها بفرقة الريحانى المسرحية.



5- كان لها العديد من المواقف الوطنية، ومنها تبرعها بإيرادات إحدى مسرحياتها لدعم الجيش المصري.



6- تكفلت بعلاج الفنان عبد الفتاح القصرى بعد تعرضه لوعكة صحية.



7- تم تكريمها من قبل الرئيس السادات.



8- شاركت في أكثر من 50 عملا فنيا أشهرهم فيلما حسن ومرقص وكوهين، وملك البترول.



9- توفيت في 12 مارس عام 1988 .

