شاهد.. أمير كرارة يستعد لـ الاختيار برفقة بيتر ميمي

نشر الفنان أمير كرارة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بالمخرج بيتر ميمى
وعلق أمير كرارة، على الصورة قائلًا: "مسلسل الاختيار رمضان 2020".
المسلسل تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.
وعلق أمير كرارة، على الصورة قائلًا: "مسلسل الاختيار رمضان 2020".
المسلسل تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.