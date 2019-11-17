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فن

شاهد.. أمير كرارة يستعد لـ الاختيار برفقة بيتر ميمي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:11 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
نشر الفنان أمير كرارة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بالمخرج بيتر ميمى

وعلق أمير كرارة، على الصورة قائلًا: "مسلسل الاختيار رمضان 2020".

المسلسل تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏
شاهد.. أمير كرارة يستعد لـ الاختيار برفقة بيتر ميمي
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