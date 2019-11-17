درة وحلا شيحة.. نجوم الفن في حفل عيد ميلاد خالد سليم

نشر عدد من نجوم الفن عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من حفل عيد ميلاد الفنان خالد سليم، وكان من إبرز الحضور حلا شيحا ودرة وإيمى سالم.



وظهرت زوجة الفنان خالد سليم ، بإطلالة جريئة ، مرتدية فستان قصير باللون الاسود يأخذ قماش القطيفة وذا أكمام طويلة، ووضعت البروش الانيق على الفستان من الجانب وهو ما جعل إطلالتها إنيقة للغاية.



ونسقت زوجة الفنان خالد سليم، مع إراتدائها الفستان قصير حذاء بدون كعب، ووضعت المكياج الصاخب الذي يعتمد على الالوان الغامقة.