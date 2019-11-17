بدون مكياج .. ولاء الشريف تتألق بإطلالة كاجوال

شاركت الفنانة ولاء الشريف متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



طلت الفنانة ولاء الشريف بإطلالة كاجوال بدون مكياج، حيث ارتدت تي شيرت باللون الرمادي الغامق يحمل رسمة كارتونية "عروس البحر".



اعتمدت في إطلالتها على ترك شعرها الأسود الناعم، كما انهالت عليها التعليقات التي أشادت ببراءتها وملامحها الرقيقة الجذابة وجاءت أبرزها "برنسيسة، يا حلوة، بنحبك، ضحكتك تجنن".