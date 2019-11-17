افتتاح بطولة العالم وبطولة إفريقيا لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين..اليوم

تفتتح اليوم الأحد بطولة العالم الرابعة عشرة وبطولة افريقيا الاولي لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين والتي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 15 الى 22 نوفمبر 2019 على ملاعب فندق كتراكت بالهرم في تمام السادسة مساء



يشهد افتتاح البطولة كل من رئيس الاتحاد الدولي نظام دودل ،دكتور أحمد محمد عوين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ، أعضاء اللجنة الفنية الدولية .



الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية واعضاء مجلس الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين ورؤساء الأندية المشاركة في الاتحاد الرياضي للمكفوفين .



يشارك في البطولة 88 لاعبا من 10 دول هم اليابان ،اوكرانيا ،الهند ،تركيا ،روسيا ،التشيك ،جورجيا ،فنزاويلا و ليبيا بالاضافة الي مصر الدولة المنظمة