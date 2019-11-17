هجرته أسرته ولم ترحمه الشرطة.. الاعتداء على مراهق أمريكي بلا ذراعين وساقين.. فيديو

اعتدى ضابط شرطة في ولاية أريزونا الأمريكية بالضرب على مراهق يبلغ من العمر 15 عاما بلا ذراعين أو ساقين، في واقعة مفجعة أثارت موجة من الغضب.



وبحسب قناة "إن بي سي"، سيجري مكتب عمدة مقاطعة بيما بولاية أرزونا تحقيقا داخليا في الواقعة التي صورتها عدسة هاتف محمول، والتي تظهر تعامل ضابط الشرطة مع الصبي المراهق، ووصف المحامي العام المحلي الواقعة بأنها مروعة وغير معقولة.



ويظهر مقطع الفيديو، مدته 8 دقائق، الفتى وهو يصرخ في الضابط الذي طرحه على أرضية مطبخ ويقوم بتقييده.



ويوضح المحامي المحلي جويل فينمان أن الفتى الذي تعرض للاعتداء والفتى الآخر الذي صور ذلك يسكنان في منزل جماعي محل الواقعة.



ويقول: "هؤلاء أولاد يعانون من صدمة بالفعل، لهذا السبب هم في منزل جماعي، هؤلاء الأطفال الذين تجاهلهم المجتمع وتركهم وراءه".



وأضاف:" بالنسبة للاعتداء عليهم من نائب مسلح، بشارة ومسدس، فإنه تجسيد للمنظمة التي تهدف إلى حمايتهم وخدمتهم في صورة فظيعة للغاية".



وأوضحت القناة أن ضابط الشرطة كان قد تلقى بلاغا بأن الفتى إيمانويل كان يطرق على سلة المهملات، ويصير حالة من الضجيج.



وأوضح المحامي أن الفتى يعيش في منزل مجمع تحت رعاية الولاية بعد أن هجرته أسرته، وكان مستاءً من تعليق دراسته مؤخرا.



وتابعت أن الشرطي الذي تلقى المكالمة وجد ربما أن إيمانويل كان يسبب حالة من زعزعة السلام، وذهب لتقييده.



ولفتت القناة إلى احتمالية كون الاعتداء كان بدافع العنصرية، حيث إن الشرطي أبيض اللون، والفتى الذي كان يتوسل له ليتركه يرحل أسود اللون.



ومع محاولة إيمانويل الابتعاد، عرقلة الضابط ليطرحه على الأرض بجوار الثلاجة، وضغط بكامل جسده على الفتى، الذي كان صراخه واضحا. وبعد قليل سمح الضابط للفتى بالنهوض وسأله عما إذا كانت لديه مشكلة، ليرد الفتى أن لا.



لكن بعد فترة وجيزة رفع النائب صوته غاضبا وقال:"سأرفع صوتي إليك كلما أردت (كلمة بذيئة)، هل تفهم؟".



تطور الحديث بين الضابط والفتى إيمانويل والفتى الآخر الذي يصور، حتى قام الضابط باعتقال الفتيان بداعي السلوك غير المنضبط، ونقلهما إلى سجن الأحداث.