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فن

من خلال معكم .. كندة علوش تدخل الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
حققت حلقة الفنانة كندة علوش، التى جاءت ضمن الموسم الجديد من برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى، نجاحا كبيرا بالدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

تمكنت الحلقة من الدخول الى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد أن حققت ما يزيد عن 400 ألف مشاهدة لتحتل المركز 11 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة.

ويعد هذا الظهور التليفزيوني الأول لكندة علوش بعد غياب عامين، وروت فيه كواليس غيابها لفترة عن الوسط الفني، بعد إنجابها لابنتها (حياة)، وتتحدث عن مشاعر الأمومة التي تعيشها خلال هذه الفترة.
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