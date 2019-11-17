الإمبراطور .. حارس الزمالك السابق بصحبة حازم إمام



نشر عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام برفقة حازم إمام نجم منتخب مصر السابق.



وعلق عبد الواحد السيد على الصورة قائلًا: "مع الإمبراطور" ولاقت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



يذكر ان الإعلامي سيف زاهر، اعلن مؤخرًا عن اتجاه حازم إمام لاعب الزمالك الزمالك، للتدريب والعمل مديرًا فنيًا خلال الفترة المقبلة.



وأكد سيف زاهر، عبر برنامجه "ملعب أون" أن حازم إمام سيتجه للتدريب في الموسم المقبل رسميًا، وبصدد الاتفاق على خوض دورات تدريبية بأوروبا في الفترة المقبلة لتجهيز نفسه للعودة للملاعب والتدريب.