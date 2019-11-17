منتخب مصر الأولمبي بالعلامة الكاملة بأقوى هجوم ..مصطفى محمد يتصدر الأفضل والهدافين ..أقوى دفاع لجنوب أفريقيا .. وكوت ديفوار الأغلى

العلامة الكاملة للفراعنة الصغار



مصطفى محمد الهداف والأفضل



مصر الأكثر تهديفا



جنوب أفريقيا الأقوى دفاعيا



مباراة الأسرع والوقت القاتل



كوت ديفوار "الأغلى" ومصر "الأكبر"





وظل المنتخب المصري بمعدل أكبر متوسط أعمار منتخبات المربع الذهبي من الفريق المتأهلة بواقع 22 عامًا مقابل 21.4 عامًا للفريق الغاني.

سيطر المنتخب الأولمبي على أرقام مباريات الدور الأول لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر على ملعبي القاهرة والسلام حتى 22 نوفمبر الجاري.نجح منتخب مصر في أن يكون الفريق الوحيد من بين المنتخبات الثمانية المشاركة الذي يحصل على العلامة الكاملة من مبارياته بعدما استطاع تحقيق الفوز في الجولات الثلاث على مالي وغانا والكاميرون على التوالي، يليه المنتخب الإيفواري في المرتبة الثاني بجمع 6 نقاط في المجموعة الثانية ثم جنوب أفريقيا بنفس المجموعة برصيد 5 نقاط.فيما جمع منتخب غانا 4 نقاط ، وانتهت 9 مباريات بالفوز بينما انتهت 3 أخرى بالتعادل، بينهما مباراة واحدة خرجت بالتعادل الإيجابي، وسيطر التعادل السلبي علي مباراتين.تصدر مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي جدول ترتيب هدافي البطولة بأربعة أهداف، 4 أضعاف أهداف منتخب جنوب أفريقيا طرف مباراة قبل النهائي، كما استطاع المهاجم الشاب أن يسجل 3 أهداف في البطولة من أصل 4 خلال أول نصف ساعة من مباريات المنتخب الأولمبي، يليه في ترتيب الهدافين الغاني أوسو كوابينا، والكاميروني فرانك افينا ، ولكل منهما هدفين.مصطفى بات الأفضل في البطولة خلال مواجهات الدور نفسه بعدما استطاع حصد لقب أفضل لاعب في مباراتين الأولى أمام مالي بعد تسجيله هدف الفوز، وأمام الكاميرون عندما سجل هدفين حسما لمصر المباراة.خلال 12 مباراة شهدتها البطولة أحرزت المنتخبات المشاركة 21 هدفًا بواقع 1.75 هدف لكل مباراة، منتخبات المجموعة الأولى كان لها نصيب الأسد من الأهداف المسجلة بعدما أحرزت 14 هدفًا خلال 6 مباريات بمتوسط 2.4 هدفًا، مقابل 7 أهداف بمعدل 1.16 هدف في المباراة للمجموعة الثانية، كما احتفظت مباراة مصر ضد غانا بأكثر مواجهة شهدت تسجيلًا برصيد 5 أهداف.أقوى خط دفاع في البطولة، هو منتخب جنوب أفريقيا الذي لم يتلق أي أهداف ليحافظ حارسها دارين جونسون بنظافة شباكها في المباريات الثلاث، فيما جاء أضعف خط دفاع في البطولة المنتخب الغاني بعد تلقيه 4 أهداف، في المقابل يمتلك منتخب مصر أقوى خط هجوم في البطولة برصيد 6 أهداف.أسرع أهداف البطولة جاء في الدقيقة السادسة للمنتخب الغاني أمام مصر عن طريق اللاعب ياو يبواه في المواجهة التي أقيمت بالجولة الثانية للمجموعة الأولى، وهي نفس المباراة التي شهدت الهدف الوحيد الذي جاء في الوقت القاتل، عن طريق البديل أحمد ياسر ريان، إذ استطاع أن يسجل هدفا في الدقيقة 88 منح به مصر الفوز على غانا بثلاثة أهداف لهدفين.احتفظ منتخب كوت ديفوار بأعلى فريق من حيث القيمة التسويقية يبلغ للمربع الذهبي بقيمة 64.8 مليون يورو، بينما يأتي المنتخب الغاني في المرتبة الأخيرة للمنتخبات المتأهلة بواقع 4 ملايين يورو تقريبًا، فيما جاء الفراعنة في الترتيب الثاني بـ11 مليون يورو، وجنوب أفريقيا ثالثًا بـ6 ملايين يورو.