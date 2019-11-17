وداعا للتسوس.. المعارضة البريطانية تستغل ألم الأسنان لجذب الناخبين

يعتبر كشف طبيب الأسنان حملًا ثقيلًا على المرضى في كل مكان فأطباء الأسنان هم الأكثر دخلًا دون غيرهم، فكم من ضرس ظل بلا "طربوش" لأن جيوب صاحبه أعلنت إفلاسها بعد كل جلسات الخلع والحشو.



وهذا ما لعب عليه حزب العمال في بريطانيا كأول حزب يهتم بأسنان المواطنين ويرفع شعار "لا للتسوس" و"طبيب لكل مواطن"، حيث في خطورة لجذب المنتخبين بطريقة جديدة، وفقًا لـ بي بي سي.



يتعهد حزب العمل بمنح كل شخص في إنجلترا فحصًا مجانيًا للأسنان، حيث أعلن الحزب عن خطط لعلاج المواطنين من أمراض الأسنان بدون تكلفة، وذلك في خطوة تهدف إلى جذب الناخبين.



هذا يعني أن كل شخص في إنجلترا سيحصل على فحص مجاني مع طبيب الأسنان، والذي سيتضمن فحصًا لسرطان الفم أيضًا، وقد كشفت الجمعية البريطانية لطب الأسنان أنها ستتكلف 450 مليون جنيه إسترليني سنويًا.



وقال جيرمي كوربين، زعيم الحزب إن تقديم فحوصات مجانية للأسنان سيشجع المزيد من الناس على الذهاب إلى طبيب الأسنان.



وأضاف: "يتأخر واحد من بين كل خمسة مرضى حاليًا في بريطانيا عن الذهاب لطبيب الأسنان بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف ذلك، حيث تتكلف عملية الفحص 22.70 جنيهًا إسترلينيًا، "مع وجود 135 ألف مريض في المستشفيات يعانون من مشاكل الأسنان كل عام، فقد حان الوقت لأن نضع الوقاية في صميم تطويرنا للصحة."



يُعفى الأشخاص ذوو الدخل المنخفض والنساء الحوامل وأقل من 18 عامًا أو أقل من 19 عامًا وفي التعليم بدوام كامل من الرسوم.