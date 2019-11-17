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كوب قبل كل وجبة .. 4 وصفات طبيعية لحرق الدهون

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:35 ص
تناول كوب قبل كل
تناول كوب قبل كل وجبه.. 4 وصفات طبيعية لحرق الدهون
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حياة عبد العزيز
الوزن الزائد يؤدي لأمراض كثيرة مثل السمنة والقلب والضغط، ولكن يعاني البعض في صعوبة الطرق التي يتبعونها لتخفيف الوزن، فنقدم لك 4 وصفات سحرية طبيعية للقضاء على الدهون نهائيًا، وذلك وفقًا لرضوى الشربيني في برنامج هي وبس.

الوصفة الأولى

المكونات:

شمر
قرفة
شاي اسود
ليمون

طريقة التحضير:

- تخلط كل المكونات مع بعض بإستخدام الماء المغلي ويترك حتى يهدأ لمدة ربع ساعه.
- يمكنك شرب هذا المشروب بأكثر من طريقة، اما يوميًا في أي وقت، مرة قبل الإفطار، أو قبل كل وجبة.

الوصفة الثانية

المكونات:

نعناع
رمان
كمون
زنجبيل

طريقة التحضير:

- ضع كل المكونات معًا في لتر ماء واتركها على النار حتى الغليان.
- اشرب لتر المشروب على مدار اليوم.

الوصفة الثالثة

المكونات:

بدور الكتان
نعناع
ليمون
شاي اخضر

طريقة التحضير:

- تغلى المكونات في لتر ماء.
- يشرب المشروب بعد أن يهدأ قبل الوجبة بنصف ساعة.

الوصفة الرابعة

المكونات :

كوب ليمون
كوب برتقال
ملعقتان عسل ابيض

طريقة التحضير:

- تغلى المكونات على النار وتترك حتى تهدأ.
- تشرب في بداية اليوم قبل الإفطار.
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