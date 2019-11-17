كوب قبل كل وجبة .. 4 وصفات طبيعية لحرق الدهون

الوزن الزائد يؤدي لأمراض كثيرة مثل السمنة والقلب والضغط، ولكن يعاني البعض في صعوبة الطرق التي يتبعونها لتخفيف الوزن، فنقدم لك 4 وصفات سحرية طبيعية للقضاء على الدهون نهائيًا، وذلك وفقًا لرضوى الشربيني في برنامج هي وبس.



الوصفة الأولى



المكونات:



شمر

قرفة

شاي اسود

ليمون



طريقة التحضير:



- تخلط كل المكونات مع بعض بإستخدام الماء المغلي ويترك حتى يهدأ لمدة ربع ساعه.

- يمكنك شرب هذا المشروب بأكثر من طريقة، اما يوميًا في أي وقت، مرة قبل الإفطار، أو قبل كل وجبة.



الوصفة الثانية



المكونات:



نعناع

رمان

كمون

زنجبيل



طريقة التحضير:



- ضع كل المكونات معًا في لتر ماء واتركها على النار حتى الغليان.

- اشرب لتر المشروب على مدار اليوم.



الوصفة الثالثة



المكونات:



بدور الكتان

نعناع

ليمون

شاي اخضر



طريقة التحضير:



- تغلى المكونات في لتر ماء.

- يشرب المشروب بعد أن يهدأ قبل الوجبة بنصف ساعة.



الوصفة الرابعة



المكونات :



كوب ليمون

كوب برتقال

ملعقتان عسل ابيض



طريقة التحضير:



- تغلى المكونات على النار وتترك حتى تهدأ.

- تشرب في بداية اليوم قبل الإفطار.

