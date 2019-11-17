كوب قبل كل وجبة .. 4 وصفات طبيعية لحرق الدهون

الوزن الزائد يؤدي لأمراض كثيرة مثل السمنة والقلب والضغط، ولكن يعاني البعض في صعوبة الطرق التي يتبعونها لتخفيف الوزن، فنقدم لك 4 وصفات سحرية طبيعية للقضاء على الدهون نهائيًا، وذلك وفقًا لرضوى الشربيني في برنامج هي وبس.
الوصفة الأولى
المكونات:
شمر
قرفة
شاي اسود
ليمون
طريقة التحضير:
- تخلط كل المكونات مع بعض بإستخدام الماء المغلي ويترك حتى يهدأ لمدة ربع ساعه.
- يمكنك شرب هذا المشروب بأكثر من طريقة، اما يوميًا في أي وقت، مرة قبل الإفطار، أو قبل كل وجبة.
الوصفة الثانية
المكونات:
نعناع
رمان
كمون
زنجبيل
طريقة التحضير:
- ضع كل المكونات معًا في لتر ماء واتركها على النار حتى الغليان.
- اشرب لتر المشروب على مدار اليوم.
الوصفة الثالثة
المكونات:
بدور الكتان
نعناع
ليمون
شاي اخضر
طريقة التحضير:
- تغلى المكونات في لتر ماء.
- يشرب المشروب بعد أن يهدأ قبل الوجبة بنصف ساعة.
الوصفة الرابعة
المكونات :
كوب ليمون
كوب برتقال
ملعقتان عسل ابيض
طريقة التحضير:
- تغلى المكونات على النار وتترك حتى تهدأ.
- تشرب في بداية اليوم قبل الإفطار.
الوصفة الأولى
المكونات:
شمر
قرفة
شاي اسود
ليمون
طريقة التحضير:
- تخلط كل المكونات مع بعض بإستخدام الماء المغلي ويترك حتى يهدأ لمدة ربع ساعه.
- يمكنك شرب هذا المشروب بأكثر من طريقة، اما يوميًا في أي وقت، مرة قبل الإفطار، أو قبل كل وجبة.
الوصفة الثانية
المكونات:
نعناع
رمان
كمون
زنجبيل
طريقة التحضير:
- ضع كل المكونات معًا في لتر ماء واتركها على النار حتى الغليان.
- اشرب لتر المشروب على مدار اليوم.
الوصفة الثالثة
المكونات:
بدور الكتان
نعناع
ليمون
شاي اخضر
طريقة التحضير:
- تغلى المكونات في لتر ماء.
- يشرب المشروب بعد أن يهدأ قبل الوجبة بنصف ساعة.
الوصفة الرابعة
المكونات :
كوب ليمون
كوب برتقال
ملعقتان عسل ابيض
طريقة التحضير:
- تغلى المكونات على النار وتترك حتى تهدأ.
- تشرب في بداية اليوم قبل الإفطار.