أبرزها السردين.. الأسماك الزيتية تساعد على تحسين الذاكرة

تحتوي الأسماك الزيتية على أوميجا 3 الأحماض الدهنية، تساعد أوميغا 3 في بناء أغشية حول كل خلية في الجسم، بما في ذلك خلايا الدماغ، وتحسين بنية خلايا المخ التي تسمى الخلايا العصبية.



وأشارت الدراسة أجرت مؤخرًا إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من أوميجا 3 زاد تدفق الدم في الدماغ، ووجد الباحثون أن هناك صلة بين مستويات أوميجا 3 وتحسين الإدراك أو قدرات التفكير، وتحسين الذاكرة وتنشيطها.



ومن أبرز الأسماك الزيتية التي تعزز من صحة المخ وفقًا لموقع " medicalnewstoday" سمك السالمون، والتونة، والسردين.



كما يمكن الحصول على اوميجا 3 من فول الصويا والمكسرات وبذور الكتان وبذور أخرى.

