آية عبد الله تبهر متابعيها بـ إطلالة كلاسيكية

نشرت الفنانة آية عبد الله، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت آية عبد الله في إطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون أسود كلاسيك وتوب أسود وبليزر باللون البترولي، وشعر بني، كما ارتدت خاتم بسيط، وسلسلة على الرقبة، وحلق في الأذن.



من الناحية الجمالية أعتمدت في وضع اللون البينك على الشفاه، مع الايشادو فوق العين، والايلينر.