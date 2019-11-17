غيث .. شمال السعودية يتحول للون الأبيض بفعل تساقط الثلوج

حذرت الأرصاد السعودية مؤخرًا من حالات تساقط الثلوج على المملكة مما سيحولها إلى اللون الأبيض ضمن حالة الطقس "غيث" التي ستمطر على البلاد اليوم الأحد.وكان من الغريب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للثلوج تتساقط على منطقة الجوف شمال المملكة السعودية مما حولها للون الأبيض الخالص، قبل الموعد المحدد لتساقطها.تستعد المملكة لاستقبال موجة أمطار ثلجية وسحب رعدية ورياح على أجزاء واسعة منها مثل مكة، الرياض، المنطقة الشرقية ستحولها للون الأبيض.وأعلنت لجنة تسمية الحالات المناخية أن السحب الرعدية ستكون مصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة.