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سيارات

مرسيدس بنز تستدعي مئات الآلاف من السيارات في الصين لمشاكل تتعلق بالسلامة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:26 م
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
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أ ش أ
أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق اليوم أن شركة "مرسيدس بنز (تشاينا) لبيع السيارات وبكين بنز أوتوموتيف" سوف تستدعي مئات الآلاف من السيارات من طراز الفئة "إيه" بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة لماصات الصدمات بها.

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم - أنه سيتم استدعاء 2873 سيارة مرسيدس مستوردة من الفئة "إيه" و391605 سيارات صينية الصنع من الفئة "إيه" بدءا من 29 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن السيارات المستدعاة المستوردة تم تصنيعها خلال الفترة بين 29 نوفمبر 2018 و11 سبتمبر 2019، في حين تم تصنيع سيارات السيدان صينية الصنع بين 25 فبراير 2016 و27 أكتوبر 2019.

وأضافت المصلحة أن عوامل خارجية قوية قد تتلف وتشوه ممتص الصدمات الأمامي للنماذج المتأثرة، مع وجود كسر محتمل في الظروف القاسية، وهو ما يشكل مصدر قلق محتمل للسلامة، لافتة إلى أن الشركة المعنية سوف تستبدل الأجزاء المعيبة مجانا.
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