هاردن يقود روكتس لتجاوز تيمبرولفز بدوري السلة الأمريكي

وتقدم تيمبرولفز بفارق وصل إلى 11 نقطة في النصف الأول من اللقاء، لكنه واجه صعوبات في احتواء خطورة هاردن.





وافتقد تيمبرولفز ثاني أعلى لاعبيه تسجيلا للنقاط آندرو ويجينز الذي غاب للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.





وأحرز كارل أنطوني تاونز 27 نقطة، واستحوذ على 15 كرة مرتدة ليتصدر لاعبي تيمبرولفز، بينما أضاف جيك ليمان 21 نقطة وروبرت كوفينجتون 17 نقطة، وجاريت كولفر 13 نقطة.





تجاوز جيمس هاردن، حاجز 40 نقطة في المباراة الواحدة للمرة الخامسة خلال مسيرة انتصارات هيوستون روكتس في 7 مباريات متتالية، وأحرز 49 نقطة في فوز فريقه (125-105) على مينيسوتا تيمبرولفز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء السبت.وقاد هاردن، تشكيلة مبتلية بالإصابات، وحاول التصويب 41 مرة، ونجح في 8 محاولات من 22 لتصويب رميات ثلاثية، كما استحوذ على 5 كرات مرتدة، ومرر 6 كرات حاسمة.ومنح الثلاثي بن مكليمور، وأوستن ريفرز وكريس كليمونز المساعدة لهاردن على الصعيد الهجومي.وأحرز مكليمور 20 نقطة من بينها رميتان حرتان قبل دقيقة واحدة و29 ثانية على نهاية الربع الثالث قادتا روكتس للتقدم لأول مرة بفارق 10 نقاط عند (89-79).وسجل كل من ريفرز وكليمونز 19 نقطة بينما استحوذ إيسايا هارتنشتاين لاعب روكتس على 16 كرة مرتدة.ولعب روكتس بدون ثاني وثالث ورابع أعلى لاعبيه تسجيلا للنقاط وهم راسل وستبروك وكلينت كابيلا ودانويل هاوس جونيور الذين غابوا جميعا بسبب الإصابة.