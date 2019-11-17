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أخبار العالم

في عمان.. عروض بالألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:16 ص
السلطان قابوس بن
السلطان قابوس بن سعيد
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محمود نوفل
أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني العماني، عن دعوة الجمهور لحضور عرض الألعاب النارية التي ستقام بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد 2019.

وذكرت بأن عروض الألعاب النارية ستقام يوم الاثنين 18 نوفمبر في الساعة الثامنة مساءً في عدد من الأماكن وهي:

– محافظة مسقط
– ولاية العامرات
– ولاية السيب (بالقرب من سد الخوض)
– محافظة ظفار
– المركز الترفيهي للبلدية

ويُشار إلى أن السلطان قابوس بن سعيد قد أصدر بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، قرارا، أن يكون يوما الأربعاء والخميس الموافقان 27 و28 نوفمبر إجازة رسمية للموظفين بالوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة وللعاملين بالقطاع الخاص.
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