ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ألفيس يقود ساو باولو لتعادل ثمين مع سانتوس في الدوري البرازيلي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:22 ص
داني ألفيس
داني ألفيس
Advertisements
أ ش أ
أحرز داني ألفيس هدفًا في الشوط الثاني ليمنح ساو باولو التعادل (1-1)، خارج ملعبه مع غريمه سانتوس في الدوري البرازيلي لكرة القدم أمس السبت.

ومنح كارلوس سانشيز التقدم لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 8 لكن ألفيس، الذي عاد للدوري البرازيلي بعد أن لعب لبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، هز الشباك بعد 10 دقائق من الشوط الثاني عقب لعبة جيدة من فيتور بوينو على اليسار.

وبهذه النتيجة يحتل سانتوس المركز الثالث برصيد 65 نقطة من 33 مباراة بفارق 13 نقطة خلف فلامنجو الذي يتجه لإحراز اللقب، كما يتأخر بنقطتين عن بالميراس صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراة.

وفي المقابل، يحتل ساو باولو المركز الخامس ولديه 53 نقطة مع استمرار مستواه المتذبذب هذا الموسم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الداخلية الكويتية تكشف سبب وفاة محاسب مصري داخل حديقة

أخبار التوك شو .. أحمد موسى يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. وتطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

أماكن وأوقات استجابة الدعاء .. 27 وقتا ومكانا لا ترد فيها الدعوة

مصطفى محمد VS باسم مرسي .. مدرب الزمالك السابق يكشف كواليس تصعيد الناشئ

السيسي يتوجه إلى برلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا

بعد 20 عاما من فقدانه.. محقق شهير يعثر على خاتم تاريخي باهظ الثمن

AdvertisementS

مصطفى محمد VS باسم مرسي .. مدرب الزمالك السابق يكشف كواليس تصعيد الناشئ

امتصاص غضب الجماهير .. موعد مباراة مصر أمام جزر القمر في التصفيات الإفريقية

أخبار الرياضة ليلا .. مصطفى محمد VS باسم مرسي .. فرصتان لتأهل المنتخب للأولمبياد .. الجماهير سبب خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا 2007

منتخب الأرجنتين يغادر السعودية.. ميسي يزور تركي آل الشيخ بمنزله للمرة الثانية|شاهد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

مصر VS جنوب أفريقيا .. اكتساح مصري في البداية وتفوق مؤخرا لـ البافانا

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب أفريقيا

تعليمات خاصة من مدرب الزمالك السابق بشأن مهاجم الأهلي السعودي

أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. فرصتان لتأهل المنتخب الأولمبي للأولمبياد

محمد حلمي: عاقبت حازم إمام بسبب سكينة باسم وبعدها أجبرت على الاستقالة

الجماهير سبب ظلم العرجون للأهلي في نهائي أفريقيا 2007.. فيديو

متحدثا بالإنجليزية .. رسالة تركي آل الشيخ لـ ميسي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للبنات والسيدات في مصر.. صور

رشوها بالفلفل.. مراسلة الجزيرة تتعرض لهجوم من الشرطة البوليفية

بعد 20 عاما من فقدانه.. محقق شهير يعثر على خاتم تاريخي باهظ الثمن