ألفيس يقود ساو باولو لتعادل ثمين مع سانتوس في الدوري البرازيلي

أحرز داني ألفيس هدفًا في الشوط الثاني ليمنح ساو باولو التعادل (1-1)، خارج ملعبه مع غريمه سانتوس في الدوري البرازيلي لكرة القدم أمس السبت.



ومنح كارلوس سانشيز التقدم لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 8 لكن ألفيس، الذي عاد للدوري البرازيلي بعد أن لعب لبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، هز الشباك بعد 10 دقائق من الشوط الثاني عقب لعبة جيدة من فيتور بوينو على اليسار.



وبهذه النتيجة يحتل سانتوس المركز الثالث برصيد 65 نقطة من 33 مباراة بفارق 13 نقطة خلف فلامنجو الذي يتجه لإحراز اللقب، كما يتأخر بنقطتين عن بالميراس صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراة.



وفي المقابل، يحتل ساو باولو المركز الخامس ولديه 53 نقطة مع استمرار مستواه المتذبذب هذا الموسم.

