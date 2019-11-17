مزاعم وفاة عادل إمام تتبخر مع دخان سيجارته.. أول فيديو يكشف الحقيقة

شائعات الوفاة تطارده، بينما يلتزم هو الصمت، هكذا يتعامل الفنان عادل الإمام أو كما يحب أن يطلق عليه جمهور الفن المصري - الزعيم - مع الأنباء المتداولة عن وفاته يوما تلو الآخر.حتى من لم يقتنع بتلك الشائعات، فإن الشك يتسرب إليه حول تدهور صحة الفنان الكبير، مبررا ذلك بعدم ظهوره من فترة سواء في المناسبات والأحداث الفنية العامة أو المهرجانات.لم يكلف عادل إمام نفسه أو أحد من ابنائه العاملين في الوسط الفني بالرد على شائعات وفاته أو مرضه والتزموا الصمت أيضا حيال كل الشائعات والتفاصيل.من تصوير مسلسل فلانتينو الذي يقوم ببطولته عادل إمام، لجأ المخرج رامي إمام ابنه الأكبر الى تصوير نفسه متحدثا عن الزعيم «بصوا ياجماعة جايبلكم مفاجأة» ثم دار بالكاميرا إلى جواره لتوضح الزعيم عادل إمام منهمكا في قراءة سيناريو خاص بدوره في مسلسل فلانتينو، بينما يدخن سيجارته بكل تركيز دون أن يلتفت لكاميرا رامي إمام.

وعلق رامي على الفيديو قائلا « الفنان موجود بيذاكر دورة وبيشرب سجارة أهو» ليرد عليه متابعون عبر انستجرام « ربنا يديله الصحة والعافية».





تكذيب نقيب الممثلين





الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين خرج عن صمته أيضا بعد تناول الشائعات بشكل واسع، وقال خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم أن الفنان عادل إمام بصحة جيدة ولا يعانى من مرض وان كل ما يتردد غير صحيح وبعيدا تماما عن الحقيقة.





وأضاف أشرف زكى «عادل إمام يقوم حاليا بتصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" والذى من المقرر أن يخوض به السابق الرمضانى المقبل».





مسلسل فلانتينو





ويؤدي عاد إمام دوره في مسلسل فلانتينو الذي يقوم ببطولته، وتدور فكرته حول شخص يدعى نور عبدالمجيد، وشهرته فالنتينو حيث يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ وتدور بينهما خلافات طوال أحداث المسلسل تتحول الى مفاجآت.





يشارك عادل إمام في بطولة المسلسل، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وسليمان عيد، من إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر.