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أخبار العالم

ألف تغريدة على تويتر ضمن حملة للتوعية بمرض السكري غدًا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
وزارة الصحة البحرينية
وزارة الصحة البحرينية
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محمود نوفل
تستعد وزارة الصحة البحرينية وبدعم من اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية غدًا الإثنين، لإطلاق حملة (ألف تغريدة على تويتر)، بالتزامن مع احتفال منظمة الصحة العالمية ودول العالم باليوم العالمي للسكري، الذي يقام هذا العام تحت شعار (السكري والعائلة).

وتهدف الحملة إلى نشر ألف تغريدة توعوية حول مرض السكري عبر منصة الوزارة على تويتر، بهدف تقديم معلومات صحية ومتنوعة للجمهور حول مرض السكري وكيفية التعايش معه، إلى جانب المساهمة في تعزيز صحة الأفراد ووقايتهم وذلك وفقا لما أعلنت صحيفة الوطن البحرينية.

ودعت وزارة الصحة مختلف فئات المجتمع إلى التفاعل والمساهمة مع الوزارة في إنجاح هذه الحملة، مبينة في الوقت نفسه خطوات المشاركة وذلك من خلال زيارة الأفراد لمنصة وزارة الصحة الرسمية على تويتر (MOH_ Bahrain)، وإعادة نشر رسائل الوزارة الصحية حول مرض السكري، إلى جانب المساهمة في إعادة نشر هذه الرسائل على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل الفيسبوك والانستغرام وتطبيق الواتساب، مع ضرورة إدراج وسم الحملة #تعزيز_الصحة_البحرين وهو الوسم الخاص بإدارة تعزيز الصحة، الإدارة المعنية بالتوعية والتثقيف الصحي في وزارة الصحة.

وتستمر حملة ألف تغريدة على تويتر لمدة 24 ساعة.
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