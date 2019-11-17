راعية التطرف.. قسد : تركيا المستفيد الأول من انفجار مدينة الباب بسوريا

قال ماريفان قامشلو، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، لشبكة (CNN) إن "المستفيد" الوحيد من الهجوم الإرهابي في مدينة الباب بشمال سوريا هو تركيا.



وتعد منطقة الباب هي جزء من إقليم يسيطر عليه الجيش الوطني السوري، وهي مجموعة تضم أحزاب المعارضة السورية، و المدينة جزء من منطقة تؤمنها عملية درع الفرات التركية منذ 2016.



بيان "قسد" يأتي بعدما ألقت وزارة الدفاع التركية لوم الهجوم على مجموعات كردية في المنطقة.



وسبق أن صرح مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بأن النظام التركي الذي يزعم محاربة الإرهاب في سوريا والمنطقة، مفضوح فـــ"الرئيس التركي يبتز العالم ببضعة سجناء من إرهابيي داعش"، وفق ما كتب مظلوم في تغريدة على تويتر.



وتابع: "لدينا وثائق تؤكد أن تركيا تستخدم العديد من إرهابيي داعش في غزوها لشمال سوريا"



وأضاف عبدي قائلا "لإيقاف ابتزاز تركيا للعالم و إحباط مخططاتها و إظهارا للحقيقة،وبناء العدالة، يجب عقد محكمة دولية في شمال سوريا،حيث ارتكبت فيه داعش أفظع جرائمها".



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه تحذيرًا للدول الأوروبية بأن بلاده قد تطلق سراح سجناء تنظيم داعش وتعيدهم إلى أوروبا، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية على أنقرة بسبب التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبالة قبرص.



وقالت تركيا الأسبوع الماضي، إن حوالي 1200 من مقاتلي داعش في السجون التركية، وتم اعتقال 287 من أعضاء داعش، من بينهم نساء وأطفال، خلال الهجوم التركي على سوريا، الذي بدأ الشهر الماضي.