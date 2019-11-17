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بيان مهم من وزارة الدفاع الجزائرية للمواطنين

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:17 ص
بيان هام من وزارة
بيان هام من وزارة الدفاع الجزائرية لـ المواطنين
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دعاء أبوهشيمة
أصدرت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بيانان دعت فيه " كافة المواطنين الغيورين على وطنهم إلى المساهمة النشيطة إلى جانب قوات الجيش ومختلف مصالح الأمن للوقوف صفًا واحدًا لإنجاح الانتخابات الرئاسية" المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

ووصفت وزارة الدفاع في بيان لها الاستحقاق الرئاسي المقبل بـ" الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد"، داعية المواطنين إلى "رفع التحدي الذي يعزز مكانة وسمعة الجزائر والوقوف إلى جانب قوات الجيش التي هي مجندة ليل نهار وبيقظة كبيرة"؛ بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن القيادة العليا للجيش قد أعطت التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات والمصالح الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية والفعالة في الحملة الانتخابية، وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل بكل حرية وشفافية.

كما شددت الوزارة على أن إنجاز الهدف الرئيسي للمطالب الشرعية للمواطنين في تحقيق التغيير المنشود يتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية في إطار الشرعية الدستورية واحترام مؤسسات الدولة واسترجاع الأمل في نفوس الجزائريين في غد أفضل.

وتنطلق اليوم الأحد الحملة الانتخابية للموعد الرئاسي الذي ترشح له كل من عبد العزيز بلعيد رئيس جزب جبهة المستقبل، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديموقراطي.
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