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أخبار العالم

مستشار الرئيس الإيراني يستفز المتظاهرين: نحن لسنا العراق أو لبنان

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:24 ص
احتجاجات إيران
احتجاجات إيران
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محمد علي
في مواصلة لاستفزاز السلطات الإيرانية للمحتجين الغاضبين، قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، إن "إيران ليست العراق أو لبنان"، تعليقا على المظاهرات التي شهدتها معظم المدن الإيرانية على مدار اليومين الأخيرين.

وكتب آشنا في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، "إيران ليست العراق أو لبنان، والسفارة الأمريكية في طهران أيضًا مُغلقة منذ سنين طويلة .. لن نسمح لوسائل الإعلام العميلة بتحديد مصيرنا".

وأضاف آشنا أن "الانتهازيين في الداخل والخارج ارتكبوا خطأ استراتيجيا مرة أخرى".

وأكد مستشار الرئيس أن بلاده لن تسمح لوسائل الإعلام العميلة بأن تقرر مصير البلاد، "نحن الإيرانيين لن نسمح لوسائل الإعلام العميلة أن تقرر لنا المصير".

وشهدت معظم المدن الإيرانية على مدار اليومين الماضيين احتجاجات واسعة ضد قرار رفع أسعار البنزين في البلاد.

وأصدرت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، مساء الخميس، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق، وواجه ذلك القرار ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك من قبل بعض نواب البرلمان الإيراني.
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