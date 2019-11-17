الأرصاد تحذر السعوديين وتنصحهم بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

شهدت المملكة العربية السعودية هذه الأيام حالة مطرية ما بين متوسطة إلى غزيرة، كما ستشهد منطقة جازان تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة وجريانا للسيول.



ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار وجريان السيول، وذلك وفقا لما أعلنت عنه صحيفة "المواطن" السعودية.



وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم المجازفة في السيول والابتعاد عن تجمعات المياه وعدم الخروج أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى.



وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الاحتياطات التي تحول دون وقوع أي حوادث نتيجة للتقلبات الجوية بإعداد الخطط اللازمة وانتشار لدوريات السلامة وإرسال الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع، متمنية السلامة للجميع.