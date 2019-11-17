ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأرصاد تحذر السعوديين وتنصحهم بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:23 ص
امطار غزيرة
امطار غزيرة
Advertisements
محمود نوفل
شهدت المملكة العربية السعودية هذه الأيام حالة مطرية ما بين متوسطة إلى غزيرة، كما ستشهد منطقة جازان تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة وجريانا للسيول.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار وجريان السيول، وذلك وفقا لما أعلنت عنه صحيفة "المواطن" السعودية.

وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم المجازفة في السيول والابتعاد عن تجمعات المياه وعدم الخروج أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الاحتياطات التي تحول دون وقوع أي حوادث نتيجة للتقلبات الجوية بإعداد الخطط اللازمة وانتشار لدوريات السلامة وإرسال الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع، متمنية السلامة للجميع.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط أمطار غزيرة على حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر

للضرورة القصوى.. شرطة رأس الخيمة تحظر لعب الأطفال خارج المنزل

طقس السعودية.. أمطار غزيرة وتقلبات وتحذيرات.. فيديو وصور

طقس سيئ حتى نهاية الأسبوع في السعودية

الأمطار تسيطر..تعرف على خريطة أرصاد السعودية..اليوم

شابان سعوديان ينقذان عائلة من الانجراف مع السيل بحائل.. فيديو

ترشيحاتنا

امتصاص غضب الجماهير .. موعد مباراة مصر أمام جزر القمر في التصفيات الإفريقية

فيديوجراف| لا تتجاهلها.. رسائل تعني أن جهازك مهدد بالاختراق

مصطفى محمد VS باسم مرسي .. مدرب الزمالك السابق يكشف كواليس تصعيد الناشئ

حدث ليلا .. التوصل إلى أول اتفاق بشأن ملء خزان سد النهضة.. واعتذار صاحب فيديو السخرية من الطالب الإفريقي

مصر VS جنوب أفريقيا .. اكتساح مصري في البداية وتفوق مؤخرا لـ البافانا

تعليمات خاصة من مدرب الزمالك السابق بشأن مهاجم الأهلي السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للبنات والسيدات في مصر.. صور

رشوها بالفلفل.. مراسلة الجزيرة تتعرض لهجوم من الشرطة البوليفية

بعد 20 عاما من فقدانه.. محقق شهير يعثر على خاتم تاريخي باهظ الثمن