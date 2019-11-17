ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن إحلال وتطوير مستشفى الخصوص

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:59 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
Advertisements
ماجدة بدوى
تقدم النائب حسن عمر حسنين بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزيرة الصحة، بشأن تأخر إحلال وتجديد مستشفى الخصوص المركزي، بمحافظة القليوبية.

وقال النائب فى طلب إحاطته، إن مستشفى الخصوص المركزي بالقليوبية نموذج للإهمال في ظل وعود -لم تتم- بالتطوير، ومعاناة أهالي المدينة الذين وقعوا تحت سطوة المستشفيات الخاصة.

وأضاف البرلماني، أن المستشفى تلقى وعودا كثيرة بالتطوير، الذي يخضع للخطط الاستثمارية لوزارة الصحة، حيث تم إدراج المستشفى عام ٢٠١٦_٢٠١٧ م، وتم إدراجه في ٢٠١٨ م، لكن يبدو أن مسألة التطوير ستظل "حبرا على ورق".

وأكد "عمر"، أن الأجهزة الطبية بالمستشفى لا تعمل، ويقتصر دوره على تطعيمات الأطفال، فهو يقع على مساحة فدان ويعاني من الإهمال ويعجز عن تقديم حتى الإسعافات لما يقرب من مليون نسمة، لذلك استغلت المستشفيات الخاصة الأزمة ورفعت أسعارها للضعف بالإضافة إلى سوء الخدمة المقدمة.

وأشار النائب إلى أن محافظ القليوبية السابق أعلن في 2 أغسطس 2018، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وافقت على توسيع مستشفى الخصوص لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء المدينة ليصبح مستشفاها صرحا طبيا لائقا، مشيرا الى أن وزارة الصحة كلفت المكتب الاستشاري بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بإجراء معاينة للمستشفى، وتم إعداد التصميمات المبدئية طبقا للبرنامج الوظيفي المحدد به الخدمات الطبية المطلوبة، مشيرا الى أنه حتى الآن لم يحدث أى تحرك لعملية الإحلال والتطوير للمستشفى.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متوقفة منذ 7 سنوات.. برلماني يطالب بكشف سبب تأخير افتتاح مستشفى الخانكة المركزي

ابن القليوبية.. أحمد حلمي ينضم لمبادرة كلنا رهن الإشارة لدعم مستشفيات جامعة بنها

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر السعوديين وتنصحهم بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

السيسي يتوجه إلى برلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا

أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للبنات والسيدات في مصر.. صور

الجماهير سبب ظلم العرجون للأهلي في نهائي أفريقيا 2007.. فيديو

مصر VS جنوب أفريقيا .. اكتساح مصري في البداية وتفوق مؤخرا لـ البافانا

أماكن وأوقات استجابة الدعاء .. 27 وقتا ومكانا لا ترد فيها الدعوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موهبة غير عادية.. شاب مصري يرسم بالمسامير وتذاكر المترو

أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للبنات والسيدات في مصر.. صور

رشوها بالفلفل.. مراسلة الجزيرة تتعرض لهجوم من الشرطة البوليفية