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رياضة

فرنسا في نزهة أمام ألبانيا بـ تصفيات يورو 2020

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:33 ص
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
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محمد السعيد
يحل منتخب فرنسا ضيفا ثقيلا على نظيره ألبانيا، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.

ويسعى منتخب فرنسا لتحقيق الفوز في مباراة اليو، والاحتفاظ بصدارة المجموعة الثامنة، بعدما ضمن التأهل رسميا، بينما يطمح منتخب ألبانيا في تحقيق انتصار شرفي، بعدما فقد فرصة الصعود.

ويحتل منتخب فرنسيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب تركيا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد منتخب ألبانيا في المركز الرابع بـ 13 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن تصفيات يوور 2020، صربيا مع أوكرانيا، لوكسمبورج مع البرتغال، كوسوفو مع إنجلترا، بلغاريا مع التشيك، مولدوفا مع إيسلندا، أندوا مع تركيا.
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