الولايات المتحدة تمنح Huawei مدة ترخيص جديدة للعمل مع شركاتها

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد ترخيص لمدة أسبوعين يسمح للشركات الأمريكية بمواصلة العمل مع شركة هواوي Huawei Technologies الصينية، حسبما قال مصدران على دراية بالمداولات.



وقال أحد المصادر: "إن التمديد لحوالي أسبوعين هو أقصر بكثير من فترة التسعين يومًا السابقة، وهناك تمديد أطول يجري إعداده، لكن لم يتم الانتهاء منه بعد بسبب العقبات التنظيمية"، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".



وبعد إضافة شركة هواوي إلى القائمة السوداء للتجارة في شهر مايو الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، سمحت لها وزارة التجارة الأمريكية بشراء بعض السلع الأمريكية الصنع في خطوة تهدف إلى التقليل من تعطيل عملائها، والعديد منهم يقومون بتشغيل شبكات في المناطق الريفية الأمريكية.



وقالت المصادر من المقرر أن تنتهي صلاحية أحدث تمديد في الأسبوع المقبل، على أنه سيتم الإعلان عن فترة التمديد الجديدة يوم الاثنين، بعد انتهاء فترة التمديد السابقة.



وأوضح متحدث باسم شركة Huawei، أكبر منتج لمعدات شبكات الاتصالات في العالم، قائلًا: "إن الشركة لا تعلق على الشائعات والمضاربة"، ورفضت وزارة التجارة الأمريكية التعليق على ذلك.



وأخبر وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس "Wilbur Ross"، شبكة فوكس للأعمال Fox يوم الجمعة، أن بعض شركات الاتصالات في المناطق الريفية الأمريكية تحتاج إلى تراخيص مؤقتة وتعتمد على معدات هواوي لشبكات 3G و 4G.



ويأتي هذا التطور وسط مناقشات بين الولايات المتحدة والصين تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي لحل الحرب التجارية التي استمرت لأكثر من عام.



وقالت الحكومة الأمريكية عند إدراج شركة هواوي في القائمة السوداء: "إن لدينا أساسًا معقولًا لاستنتاج أن هواوي تعمل في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية"، وقد نفت هواوي مرارًا هذه الاتهامات.



وقال المدعي العام، ويليام بار "William Barr" يوم الخميس: "إن هواوي و ZTE Huawei لا يمكن الوثوق بهما"، حيث دعم اقتراحًا بمنع شركات الاتصالات اللاسلكية الريفية في الولايات المتحدة من استغلال صندوق حكومي بقيمة 8.5 مليار دولار لشراء معدات أو خدمات منها.



وفي شهر مايو الماضي، وقع الرئيس دونالد ترامب أيضًا على أمرا تنفيذيًا يعلن فيه حالة طوارئ وطنية ويمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات التي تقدمها الشركات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي، وكان من المقرر أن تضع وزرة التجارة خطة الإنقاذ بحلول منتصف أكتوبر ولكنها لم تنشر بعد واحدة منها.



وفيما تدرس وزارة التجارة ما إذا كانت ستمنح تراخيص فردية للشركات الأمريكية لبيع مكونات إلى هواوي بعد تلقي أكثر من 200 طلب.