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محافظات

اخبار الموانئ.. تداول 190 شاحنة و30 سيارة ووصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:58 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 63 ألف طن قمح روسى و190 شاحنة بضائع و30 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم الأحد، لاستقبال السفينة وادي العريش وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي.

وتقوم الجهات المختصة بإنهاء ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة، بينما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 4 شاحنة و24 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امانة والحرية2، وعلى متنها 47 شاحنة و3 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 20 شاحنة و1سيارة بينما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 43 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا، وعلى متنها 22 شاحنة وغادرت السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهم 54 شاحنة و2 سيارة.
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