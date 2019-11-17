وزير الإسكان: الانتهاء من الطابق السادس بعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.. فيديو

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ الانتهاء من الطابق السادس بعدد من الأبراج التى يتم العمل بها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه يتم العمل بالموقع على مدى الـ24 ساعة، من أجل إنجاز هذا المشروع القومى المهم الفريد من نوعه فى مصر، وسيكون مركزًا لريادة المال والأعمال.



وأوضح وزير الإسكان، أنه فيما يتعلق بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فتتولى شركة "CSCEC" الصينية، تنفيذ 20 برجًا بها، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلى برج بإفريقيا، بارتفاع 385 مترًا، ويتكون من 80 طابقا على مساحة حوالي 240 ألف م2، والذى يتم العمل به بالدور الحادى عشر، وقد بلغت مساحة الأساسات التي يبُني عليها البرج حوالي 3700 م2، بارتفاع 5 أمتار طولية، وتم صب القاعدة الخرسانية للبرج في 3 أيام متواصلة لكمية 18.500 متر م3 من الخرسانة المسلحة، وستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.



وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام أمس بجولة فى منطقة الأعمال المركزية، تم خلالها تفقد العمل فى الأبراج، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.