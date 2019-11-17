100 شاب من العلماء العرب والأمريكيين يبحثون قضايا العلم والتكنولوجيا بالإسكندرية

انطلقت فعاليات ندوة الحدود العربية الأمريكية السابعة، التي تعقد بالشراكة بين مكتبة الإسكندرية والأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب.



وأكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن الاهتمام بالموضوعات الثقافية أو الفنية لا يجب أن تشغلنا عن الاهتمام بالعلم، ولا سيما أن نهضة الأمم ترتبط ارتباطا وثيقا بما تحرزه من تقدم علمي.



وأضاف أن المنطقة العربية هي أحوج ما تكون إلى العلم في بناء تقدمها في ضوء ما تشهده من اختلالات في التنمية، واتساع الفقر والعنف في بعض بلدانها، وبزوغ طاقات شابة مبدعة تحتاج إلى رعاية حتى يكون لها اسهامها العلمي المتميز.



تسلط الندوة التي تستمر 3 أيام الضوء على كيف يمكن للباحثين الشباب أن يكونوا في طليعة التطورات العلمية والتكنولوجية الجديدة. يجمع الاجتماع بين العلماء العرب والمهندسين والمهنيين الطبيين الشباب الواعدين الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا مع نظرائهم الأمريكيين الذين يمكن أن تكون أبحاثهم قابلة للتطبيق بشكل مباشر على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تتطرق الندوة إلى الحديث عن التطورات الحديثة في المجالات والمواضيع ذات الأهمية الإقليمية والعالمية وهي استراتيجيات إدارة المياه لمكافحة التهديدات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمراض المعدية، وتقنيات الاستشعار.



يضم الاجتماع 100 من العلماء الشباب البارزين والمهندسين والمهنيين الطبيين من الولايات المتحدة ومن عشر دول عربية (تونس والأردن ولبنان والكويت والإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان وعمان ومصر والمغرب).



وتهدف تلك اللقاءات الى تعزيز التبادل العلمي والحوار بين الباحثين الشباب في الدول العربية والولايات المتحدة، بما في ذلك الشتات العربي للعلوم، ومن خلال هذا التفاعل، تسهيل التعاون البحثي داخل المنطقة وخارجها، والتي غالبًا ما ينتج عن هذا التعاون قصير الأجل منشورات مشتركة في المجلات العلمية، ومقترحات لتقديمها إلى وكالات التمويل، وتأثير أوسع على الطلاب والزملاء من كلا الزملاء المشاركين.