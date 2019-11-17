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رياضة

لوس أنجلوس كليبرز يفوز على أتلانتا هوكس في دوري السلة الأمريكي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:44 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قاد اللاعب بول جورج فريق لوس أنجلوس كليبرز لفوز ساحق (150-101) على ضيفه أتلانتا هوكس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حيث أحرز 37 نقطة في 20 دقيقة فقط.

ونجح جورج، الذي أحرز 25 نقطة في النصف الأول من المباراة، في تسجيل 10 رميات من 17 محاولة، خلال سير اللعب، منها 6 رميات ثلاثية من 11 محاولة، وأحرز كل رمياته الحرة البالغ عددها 11 رمية.

وواصل جورج التألق في الرميات الحرة، حيث رفع رصيده إلى 21 رمية من 21 محاولة في مباراتين، بعدما أحرز 33 نقطة في مباراته الافتتاحية للموسم، خلال الهزيمة أمام نيو أورليانز بليكانز، يوم الخميس الماضي.

وأحرز لو وليامز، الذي سجل 15 نقطة من 15 رمية حرة، و25 نقطة بعد المشاركة كبديل ليحقق كليبرز فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين، وأضاف جيروم روبنسون 21 نقطة.

وتصدر تراي يانج قائمة مسجلي النقاط في هوكس برصيد 20 نقطة، كما مرر ست كرات حاسمة لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة الثقيلة.
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