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فن

بعد شائعة وفاة عادل إمام.. الزعيم يتصدر تويتر

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:52 ص
عادل إمام
عادل إمام
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شروق ابراهيم
تصدر النجم عادل إمام لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بـ "هاشتاج" يحمل اسمه، بعد نشر نجله المخرج رامي إمام فيديو للزعيم وهو يتناول السجائر، ويحفظ مشاهد دوره في مسلسل فلانتينو كي يطمئن جمهوره عليه.

واعرب جمهور الزعيم عن فرحتهم برؤية نجمهم المفضل في حالة صحية جيدة بسبب الشائعات التي تخرج بين الحين والآخر حول تدهور حالته الصحية ووفاته.

كان كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام. وقال في تصريحات تلفزيونية: "الفنان عادل إمام بصحة جيدة ويستكمل تصوير مسلسله القادم فالنتينو".

وأضاف أشرف زكي: "لا أعرف الهدف من نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسبنا الله ونعم الوكيل ونحن لا نعرف من السبب في نشر هذه النوعية من الشائعات"، مضيفًا: "أطمئن مصر والعالم العربي على صحة عادل إمام".
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