توقيع بروتوكول بين مصلحة الكيمياء ومستثمري العاشر من رمضان

وقعت مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مصلحة الكيمياء في مجال تحليل واختبار ومطابقة المواصفات القياسية العالمية والمصرية في مجال سلامة الغذاء، وقام بتوقيع البروتوكول المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء، وحسن الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية.



وقال المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء: إن البروتوكول يستهدف تحقيق أفضل استفادة للشركات التابعة للجنة الصناعات الغذائية من الخدمات التي توفرها المصلحة بالقاهرة وفروعها بالمحافظات والموانئ والأقاليم والتجمعات والمدن الصناعية لتنمية القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وخاصة الغذائية، كما يستهدف رفع مستوى الجودة بما يتلائم مع المعايير والمقاييس الدولية للوصول للتميز والتنافسية على المستوى المحلى والإقليمى والدولي وزيادة الصادرات.



وأوضح فهمي أن البروتوكول يمنح تخفيض نسبته 50% من تكلفة الخدمة المقدمة من المصلحة في مجال تحليل ومطابقة المواصفات والاستشارات الفنية وتدريب متخصص في مجالات الكيمياء للشركات التابعة للجنة الصناعات الغذائية بالجمعية بهدف تنمية القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية بمصر وبجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان.



