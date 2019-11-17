ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أمطار غزيرة وسيول تقطع طريق قرية أبرق بالشلاتين

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:56 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة شلاتين، أنه في إطار متابعة أحوال الطقس غير المستقرة على مدينة الشلاتين وقراها، سقطت أمطار غزيرة وسيول على قرية أبرق شمال غرب شلاتين، أدت إلى قطع في الطريق الأسفلتي بطول 4 كيلومترات.

وتم توجيه الشركات العاملة بالمنطقة لتسوية الطريق حتى يتمكن المواطنون من مواصلة أعمالهم واستخدام الطريق.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة، استعدادًا لمواجهة الأمطار المحتملة على عدد من مدن المحافظة، بعد تحذيرات بحسب بيان مركز عمليات المحافظة.
أمطار غزيرة وسيول تقطع طريق قرية أبرق بالشلاتين
أمطار غزيرة وسيول تقطع طريق قرية أبرق بالشلاتين
أمطار غزيرة وسيول تقطع طريق قرية أبرق بالشلاتين
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط أمطار غزيرة على حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر

شتاء قارس.. هطول أمطار غزيرة وانقطاع الكهرباء عن مدينة حلايب

أمطار غزيرة ورعدية وسيول.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد للمواطنين.. شاهد

حذرت من سقوطها الخميس.. البحر الأحمر تستعد لمجابهة الأمطار الغزيرة

أمطار غزيرة .. المياه الجوفية في البحر الأحمر تحذر المواطنين

نوة المكنسة.. المحافظات الساحلية تعلن استعدادها لاستقبال الأمطار.. اجتماعات مكثفة وتعليمات مشددة لمواجهتها

ترشيحاتنا

مرتضى منصور فى محكمة شبين الكوم للدفاع عن الشهيد محمود البنا.. صور

هل يجوز إخراج زكاة مالى فى تجهيز ابنتي للزواج ؟

أحب الكلام إلى الله .. 9 أذكار تغفر الذنوب وتدخلك الجنة

قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس

كارثة صحية .. جمال شعبان يحذر من تناول ملح الطعام بكثرة

فايا يونان تكشف كواليس دخولها موسوعة جينيس بـ أحب يديك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موهبة غير عادية.. شاب مصري يرسم بالمسامير وتذاكر المترو

أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للبنات والسيدات في مصر.. صور

رشوها بالفلفل.. مراسلة الجزيرة تتعرض لهجوم من الشرطة البوليفية