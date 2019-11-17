أمطار غزيرة وسيول تقطع طريق قرية أبرق بالشلاتين

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة شلاتين، أنه في إطار متابعة أحوال الطقس غير المستقرة على مدينة الشلاتين وقراها، سقطت أمطار غزيرة وسيول على قرية أبرق شمال غرب شلاتين، أدت إلى قطع في الطريق الأسفلتي بطول 4 كيلومترات.



وتم توجيه الشركات العاملة بالمنطقة لتسوية الطريق حتى يتمكن المواطنون من مواصلة أعمالهم واستخدام الطريق.



وأعلنت محافظة البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة، استعدادًا لمواجهة الأمطار المحتملة على عدد من مدن المحافظة، بعد تحذيرات بحسب بيان مركز عمليات المحافظة.