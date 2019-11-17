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أخبار العالم

في مهمة حراسة.. قافلة عسكرية أمريكية تدخل القامشلي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
صدى البلد
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وكالات
في مهمة حراسة دورية، دخلت قافلة للجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وخرجت متوجهة شرقا للقيام بدورية معتادة.

وأعلنت واشنطن بداية الأسبوع الجاري أنها لا تسعى إلى حرمان حلفائها من "قوات سوريا الديمقراطية" من السيطرة على الحقول النفطية بشمال شرق سوريا.

كما كشفت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن الرئيس دونالد ترامب وافق على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط بشمال شرقي سوريا.
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