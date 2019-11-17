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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد معتدل على جميع الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:49 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان خفاجى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على جميع الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:
القاهرة 27/17
الإسكندرية 27/18
بورسعيد 24/22
رفح 25/15
كاترين 20/9
بني سويف 27/19
أسوان 29/16
الوادي الجديد 28/17
حلايب 25/21
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