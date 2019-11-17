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محافظات

الوادى الجديد تستعد لزراعة 250 ألف فدان قمح

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:07 ص
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المساحة المستهدف زراعتها بمحصول القمح هذا الموسم تقدر بحوالي 250 ألف فدان بزيادة عن الموسم الماضي بحوالي 24 ألف فدان.

وأكد أن القطاع الزراعي بالمحافظة نجح حتى الآن في توزيع حوالي 3500 طن تقاوي قمح بمختلف الزمامات بالمحافظة، وأن إنتاجية الفدان في الموسم الماضي، حققت نسب عالية ووصلت لحوالي 18 إردبا للفدان.

على جانب آخر قرر المهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري بالوادي الجديد زيادة تشغيل عدد ساعات الآبار الجوفية بالمراكز الإدارية وتوابعها بالمحافظة لمدة ساعة يوميا عن المقرر، وتستمر حتى نهاية نوفمبر الحالي استعدادًا لزراعة محصول القمح، وهى المدة الموصى بها لزراعة المحصول.

وأشار إلى أن الزيادة فى التشغيل تأتى نظرًا للارتفاع فى درجات الحرارة والتغيرات المناخية وحتى يتمكن المزارعون من اللحاق بموسم الزراعة الشتوي.
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