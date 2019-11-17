الصحف السعودية: البرلمان العربي يحذر إثيوبيا.. وحدث تاريخي ببدء اكتتاب أرامكو

النطاق السعري لاكتتاب أرامكو بين 30 ريالا و32 ريالًا

وزير الطاقة يطمئن بمدى الثقة المستقبلية القوية لاقتصاديات النفط السعودي

البرلمان العربي يطالب إثيوبيا بالالتزام بالاتفاقيات بشأن سد النهض

هتافات بسقوط النظام في طهران

إيرانية جندت الجواسيس واستقطبت ضابطة أمريكية سرًا

البداية من صحيفة "الرياض" التي صدرت عناوينها باكتتاب أرامكو للأفراد اليوم، الأحد، وقالت إن النطاق السعري لاكتتاب أرامكو بين 30 و32 ريالًا، حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم تحديد النطاق السعري للطرح الأولي لأسهمها وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، وذلك على النحو التالي: تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.





وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري. وسيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

وطمأن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، في معرض تأكيده حول مدى الثقة المستقبلية في اقتصاديات النفط السعودي في ظل الثورة العالمية البيئية التي تحاول التخلص من النفط.







وقال إن المملكة تعمل الآن على برنامج جديد، سيتم الكشف عنه لاحقًا لتوليد طلب جديد على النفط في ظل وجود تحديات، مثل السيارات الكهربائية وقضايا البيئة، موضحًا أن البرنامج قائم على البحث عن طرق جديدة لاستعمال النفط والغاز بعيدًا عن الأساليب التقليدية حيث ستمضي المملكة قدمًا استخراج النفط حتى آخر جزيء من الكربون.

وفي إيران، قالت الصحيفة، إنه قد اشتعلت انتفاضة الوقود في إيران، وتمددت لتطال العاصمة طهران و53 مدينة بعد سقوط 12 قتيلًا وعدد من الجرحى برصاص قوات أمن النظام. وندد المتظاهرون الذين هتفوا بسقوط النظام بسياسات الملالي في نهب ثروات الشعب.







وسقط أول قتيل في سيرجان أمس الأول، فيما قتل 4 متظاهرين في مدينة المحمرة جنوب الأحواز بينهم طفل يدعى علي غزلاوي التميمي (12 عاما) أمس.





وأفاد ناشطون بأن الإنترنت انخفضت سرعته في معظم المناطق أو مقطوعة بالكامل في المناطق الملتهبة خاصة في مدن الأحواز، وأكدوا أن الاشتباكات مستمرة وأن المحتجين أحرقوا مبنى للبلدية، وتم تدمير محطة غاز الخراساني في المحمرة.

أما في العراق، فقالت الصحيفة إنه في تطور لافت، سيطر المحتجون العراقيون على ساحة الخلاني الإستراتيجية في بغداد وجزء من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء، التي تضم البرلمان والعديد من السفارات الأجنبية.







وأفاد مسئولون أمنيون أمس، السبت، بأن المتظاهرين اقتربوا من المنطقة الخضراء، بعد أن انسحبت قوات الأمن إثر ليلة دامية من الاشتباكات العنيفة، وأكدوا أن قوات الأمن لا تزال منتشرة على جزء من الجسر لمنع المتظاهرين من دخول هذه المنطقة.







وأعلنت قيادة عمليات بغداد، فتح طريق ساحة الطيران الخلاني باتجاه شارع الجمهورية في العاصمة العراقية. وناشدت في بيان أمس، المتظاهرين في ساحة التحرير وامتداداتها بالمحافظة على سلمية المظاهرة في مناطق الخلاني والسنك وبالمحافظة على الأموال العامة والخاصة.

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الأحد، على عدد من القضايا، كان في طليعتها اكتتاب أرامكو للأفراد كحدث بارز سعوديًا ودوليًا، وقضايا عربية أخرى، نالت اهتمام الصحف.وقالت "الرياض" إن شمس المملكة تشرق صباح اليوم، الأحد، متلألئة بجوهرة تاج النفط العالمي شركة أرامكو بأكبر طرح أولي عام في التاريخ لاكتتاب المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المقيمين بالمملكة، ويستمر 10 أيام للفترة 17-28 نوفمبر الجاري.وشدد على أن المملكة إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة العالمية، حيث تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا وتمتلك حوالي 267 مليار برميل من الاحتياطيات، وهي واحدة من الدول العشر الكبرى المنتجة للغاز، حيث تتجاوز احتياطيات الغاز المثبتة لديها 9 آلاف مليار متر مكعب من الغاز. في وقت تعمل المملكة على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي للصناعة وإنتاج الكهرباء، حيث يحتوي الغاز الطبيعي على عدة مركبات، أهمها الميثان والإيثان والبروبان تستخدم لتوليد الطاقة بمختلف أشكالها واستخداماتها، كما أنها تستخدم كلقيم في عدد من الصناعات الكيميائية.عربيًا، طالب البرلمان العربي إثيوبيا بالالتزام بالاتفاقيات بشأن سد النهضة، حيث حث رئيس البرلمان العربي إثيوبيا على عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعبين المصري والسوداني، انطلاقًا من مبادئ حُسن الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والإثيوبي، ودعا إلى ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق عادل يُحقق مصالح الدول الثلاث واحتياجات شعوبها الجوهرية، ووجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، رسائل مكتوبة إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب الإثيوبي لإبلاغهم قرار البرلمان العربي الذي تم التصويت عليه بالموافقة في جلسة البرلمان العربي التي عقدت بمدينة القاهرة مؤخرًا، بشأن التضامن الكامل مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لحماية أمنهما المائي، وأهمية التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يُحقق مصالح جميع الأطراف، ولا يُلحق أي ضرر بجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.وفي الشأن الإيراني، قالت "الرياض": "يستخدم نظام الملالي المؤسسات الدينية الإيرانية البارزة كغطاء لاستقطاب الجواسيس سرًا وتمويل جماعات الإرهاب مثل حزب الله اللبناني المصنف كمنظمة إرهابية وميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، حيث يمنح لهذه المؤسسات صلاحيات تمكنها من التغلغل والسيطرة على مؤسسات الدولة بغية استخدام نظم التحويلات المالية غير الرسمية (بما فيها الحوالات المالية) والبطاقات مسبقة الدفع ووسائل الدفع المغفلة المصدر كونها غير خاضعة لأي مراقبة مالية".وتأتي على قائمة هذه المؤسسات التي يستخدمها النظام الإيراني؛ مؤسسة "آستان قدس رضوي" وهي أحد أقدم المراكز المالية والروحية في إيران؛ من أجل تأمين قسم من نفقات الإرهاب للتطرف وتحديدًا لجذب الجواسيس المحترفين والمرتزقة، كون هذه المؤسسة لا تمت بأي صلة للسياسة الطائفية التي يروجها نظام الملالي كما يبدو في العلن، ولكن تقرير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كشف أن هذه المؤسسة لا تخضع لأي محاسبة مالية فلذلك تقدم غطاءً ممتازًا بالنسبة للنظام لتمرير غاياته المشؤومة من خلالها.لقد وظف النظام مؤسسة "قدس رضوي" لتمويل جزء من مدفوعاته في مجال تجنيد العملاء من دول العالم، بما في ذلك مونيكا وايت وهي ضابطة المخابرات السابقة في سلاح الجو الأمريكي، التي أصبحت جاسوسة للنظام، وتم جذبها من خلال أنشطة الجهاز الذي يتم تمويله من قبل "قدس رضوي" وشاركت في حملة استخباراتية للحصول على معلومات ضد الغرب والولايات المتحدة الأميركية.سافرت مونيكا وايت، التي اختارت لنفسها فيما بعد اسم "فاطمة زهرا" إلى إيران في فبراير 2012 لحضور مؤتمر "هوليووديسم" الذي عقده الحرس الثوري تحت غطاء مؤسسة "افق نو" بتمويل من "قدس رضوي" وتم تجنيدها من قبل قوات الاستخبارات الإيرانية من خلال مؤسسة "افق نو" في فبراير 2013، حيث شاركت في مؤتمر "هوليووديسم" آخر الذي عقد في فندق بارسيان آزادي في طهران، وذهبت إلى طهران في 28 أغسطس 2013 وانضمت إلى النظام، وفور وصولها قام نظام الملالي على الفور بحل مسألة سكنها وجهاز الكمبيوتر الخاص بها لتسهيل عملها معهم.وفي 13 فبراير 2019، أعلن مسئولون أمريكيون أن مونيكا وايت، ضابط المخابرات السابق، والتي كانت تمتلك وصولًا للمعلومات المصنفة جندت لصالح وخدمة النظام الإيراني وتعاونت مع نظام الملالي في عملية واسعة النطاق تستهدف زملاءها السابقين في المخابرات، وأصدر المدعون العامون الأمريكيون مذكرة توقيف بحق وايت بناءً على 18 تهمةً وجرمًا، بما في ذلك التجسس والاحتيال ومساعدة بلد أجنبي.من جانبها، قالت صحيفة "عكاظ"، إن أرامكو حددت النطاق السعري للطرح الأولي لأسهمها وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، بين 30 ريالا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وذلك في حدث سعودية ودولي هام.وبث ناشطون مقاطع للمتظاهرين في شيراز وهم يهتفون: «المدفع والدبابة وكل الأسلحة لم تعد تخيفنا». وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن المحتجين أضرموا النيران في مصرف بمدينة رباط كريم جنوب طهران، وقطعوا في طهران «أوتوستراد همت»، و«أوتوستراد حكيم» عبر إطفاء محركات السيارات، وأغلقوا «أوتوستراد إمام علي» أحد أکبر الطرق الرئیسیة في العاصمة، كما أغلق آخرون أحد الطرق الرئيسية في مدينة أصفهان.ختامًا من صحيفة "اليوم" السعودية، فقدت أوردت مهاجمة منظمة هيومن رايتس ووتش، لإجراءات النظام الإيراني لقمع المتظاهرين، وأوضحت عبر حسابها الرسمي: "تقارير مقلقة عن موت متظاهرين وإغلاق الإنترنت خلال الاحتجاجات. السلطات ملزمة باحترام حق التجمع السلمي، والامتناع عن استخدام القوة المفرطة، والسماح للمواطنين بالوصول إلى الإنترنت".وأضافت :"يبدو حتى الآن أن النظام الإيراني لم يحترم هذه الالتزامات".