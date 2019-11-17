إصدار أول دليل لأخلاقيات التعامل مع حيوانات التجارب.. ورشة عمل بجامعة القاهرة بالتعاون مع هولندا حول استخدام الحيوانات في التعليم

د. محمد الخشت:

نسابق الزمن في التنافسية العالمية.. ونسعى لرفع كفاءة صغار الباحثين

من الضرورى إنشاء مرفق متكامل لحيوانات التجارب

افتتحت لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات ورعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي (CU- IACUC)، فعاليات ورشة عمل بعنوان "البرنامج الأكاديمي الدولي الثاني لعلوم الحيوانات المعملية" والتي تستمر فعالياتها حتي 21 نوفمبر الجاري بدار الضيافة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع كل من الجمعية المصرية لتقدم بحوث الحيوان (EAARA)، وجامعة أوتراخت الهولندية، بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين والأساتذة من جامعتي القاهرة وأوتراخت، وبحضور وكلاء كلية العلوم، والدكتورة خديجة جعفر رئيس اللجنة.وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة بحكم ريادتها تسابق الزمن في التنافسية العالمية وتسعى لرفع كفاءة صغار الباحثين وشباب العلماء بجامعة القاهرة خاصة، والجامعات ومراكز البحوث المصرية عامة، المعنيين بمجال التعامل مع الحيوانات في التعليم والبحث العلمي.وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة تحرص على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية في شتي مجالات البحث العلمي وتطبيقاته في إطار سعي الجامعة إلى التحول لجامعة من الجيل الثالث، وترسيخ مكانتها بين الجامعات الدولية.ومن جانبها قالت الدكتورة خديجة جعفر رئيس لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات ورعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، إن أعمال الورشة تركز على التقنيات الأساسية التي يستخدمها الباحثون والعاملون في التعامل مع حيوانات التجارب في هذا المجال، وفقًا لتوصيات اتحاد جمعيات علوم الحيوان المعملية الأوروبية FELASA من الفئة B، وأضافت أن المتدربين يشاركون بشكل علمي وتطبيقي، بهدف إكسابهم المهارات التي تساهم في تحقيق أهداف الورشة التدريبية، وتؤهلهم للحصول على شهادة معتمدة دوليًا.وفي فبراير الماضي، أصدرت جامعة القاهرة مشروع الدليل المصري للتعامل الأخلاقي مع حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي، وذلك في نطاق القيم الأخلاقية والمعارف المتجددة، ويشمل الدليل جميع جوانب رعاية الحيوانات واستخدامها والتعامل معها للأغراض العلمية في تخصصات: الطب، والصيدلة، والطب البيطري، و البيولوجيا، والزراعة، كما يتضمن مبادئ رعاية واستخدام الحيوانات وأساسيات التعامل الرحيم مع الحيوانات في الأنشطة العلمية ومصادر الحصول عليها، ومسؤوليات الباحثين والمؤسسات.وكان الدكتور الخشت رئيس الجامعة اعلن أن لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي (CU-IACUC)، قد عقدت العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية لخلق كوادر مؤهلة تخصصت في هذا المجال في مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المعنية (جامعات الزقازيق، المنوفية، بني سويف، المنصورة، الإسكندرية، عين شمس، زويل، قناة السويس، واللجنة الطبية بوزارة الدفاع)، إلى جانب حضورها مؤتمرات علمية متخصصة في أمريكا وجنوب أفريقيا وأسبانيا، وتنظيم المؤتمر الإقليمي للمنظمة الأمريكية المعنية بإعتماد برامج أخلاقيات رعاية الحيوانات والتى تنعكس على النشر الدولى (AAALAC) لأول مرة بمصر والدول العربية والإفريقية.ويشتمل الدليل على عدة محاور، تتعلق بمسئوليات الباحثين والمعلمين، واقتناء الحيوانات في مرافق الإعاشة والإيواء، والحد من الألم والمعاناة، والقتل الرحيم، وسجلات التعريف والترقيم، وفحص الحيوانات النافقة والتخلص الآمن من الجثث، من خلال وضع مجموعة من المبادئ لتوجيه وإرشاد الباحثين والمعلمين والمؤسسات واللجان الأخلاقية لرعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي ووفقًا للمعايير العالمية، وتعزيز الدوافع المبررة لاستخدام الحيوانات لتحقيق التوازن بين الفوائد العلمية المرجوة وبين الآثار الضارة المحتملة علي رعاية الحيوان، بجانب تشجيع تطوير وتطبيق التقنيات البديلة لاستخدام الحيوان في الأغراض التعليمية والبحثية واستخدام الحد الأدنى من عدد الحيوانات بما لا يؤثر سلبًا علي العملية التعليمية والبحثية.ولفت الخشت، إلى أهمية إنشاء المرفق المتكامل لحيوانات التجارب، مشيرًا إلي أنه أول حاضنة تكنولوجية طبقًا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتشمل: معامل وكيانات داعمة للبحث العلمي القائم على الحيوانات، والابتكار في الدراسات الإكلينيكية، وتقدم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعملية لمشروعات البحث العلمي للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع خاصة في تشخيص الداء وإنتاج الدواء.وقالت الدكتورة خديجة محمد جعفر رئيس لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي (CU-IACUC)، أن الجامعة أنشأت اللجنة للتعامل مع الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، ومنح الباحثين الموافقة الرسمية على اخضاع الحيوانات للدراسة والبحث التي أصبحت الركيزة الأساسية للنشر العلمي الدولي في الدوريات المتخصصة المتميزة على مستوي العالم، مشيرة إلى أن اللجنة تنقسم إلى 3 لجان فرعية تغطي كافة التخصصات الدقيقة التي تشملها الدراسات والأبحاث على الحيوانات، وهي لجنة قطاع العلوم الأساسية (العلوم، والمعهد القومي لعلوم الليزر، والهندسة الطبية، وعلم النفس)، ولجنة قطاع العلوم الطبية (الطب، والفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والمعهد القومي للأورام)، ولجنة قطاع العلوم الطبية البيطرية والزراعية (الطب البيطري، والزراعة).