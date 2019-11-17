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مرأة

هنتغدى إيه.. أرز بالشعرية وكفتة داود وعمل سلاطة الباذنجان

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 02:00 م
حنتغدى ايه
حنتغدى ايه
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لمياء الياسين
تحتار كثير من النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للغداء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في النعاس طوال اليوم.

نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة الغداء.

كفته داود باشا

المقادير لتحضير كفتة داود باشا :
1/2 كيلو لحم بقري مفروم ( 15% دهن)
ملح وفلفل وبهارات
3 ملاعق كبيرة زيت
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
كوب بصل شرائح
2 كوب عصير طماطم
ملعقة كبيرة معجون طماطم
كوب مرق دجاج
1/2 كوب فلفل أخضر شرائح رفيعة

طريقة التحضير لكفتة داود باشا :

في وعاء عميق يتبل اللحم بالتوابل ويشكل إلى كرات ترص على صاج فرن.
في إناء يسخن الزيت يضاف الثوم والبصل ثم عصير الطماطم ثم المرق يترك الخليط حتى يبدأ في الغليان .
تضاف شرائح الفلفل الأخضر وكرات اللحم تترك المكونات على النار لمدة 15 دقيقة تقريبًا أو حتى تمام نضج اللحم.
توضع في طبق التقديم

"أرز بالشعرية" الشيف غادة جميل

المقادير:
كوب أرز
كوب ماء
شعرية
سمنة
1/2 ملعقة ثوم

طريقة التحضير:
فى اناء ضعي السمن ثم الشعريه وحمريها جيدا ثم ضيفي الماء حتى يغلي انزلي الأرز ولا تغطيه حتى تغلي الماء ثم غطي الأرز وعندما تجف الماء من الأرز هدي النار الى تمام النضج.

سلاطة الباذنجان بالزبادي

طريقة تحضير سلاطة الباذنجان بالزبادي:

مقادير سلاطة الباذنجان بالزبادي:
2 رغيف خبز
2 باذنجان متوسط الحجم
كوب زبادي
2 ملعقة زيت زيتون
ليمون
ثوم
ملح
زيت للقلي

طريقة عمل سلاطة الباذنجان بالزبادي:

1- قطعي الخبز قطع متوسطة الحجم و قومي بتحميصه.
2- فى زيت حار قطعي الباذنجان مكعبات و قومي بقليها اخلطي الباذنجان مع الزبادي و الثوم و الليمون و الملح و زيت الزيتون، حتى تختلط كل المكونات
3- زيني طبق بالخبز المحمص والبقدونس المفروم
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