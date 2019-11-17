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محافظات

خلال احتفالية القناة بمرور 150 عاما.. أسامة ربيع يتعهد بترميم المباني التاريخية للهيئة وتحويلها لمزارات سياحية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:26 م
صدى البلد
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انجي هيبة
تعهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأحد خلال احتفالية كبري بمناسبة مرور ١٥٠ عاما علي افتتاح القناة للملاحة العالمية، بالحفاظ علي التراث الحضاري والثقافي للأحياء القديمة والمنشآت التاريخية ذات الطراز الفرنسي والتي يرجع تاريخها لنحو ١٥٠ عاما من خلال الترميم وعمليات الصيانة المستمرة.

وكشف الفريق ربيع عن تحويل المبني الإداري الأولي لقناة السويس في الإسماعيلية لمتحف عالمي يسرد تاريخ القناة ويضم مقتنيات تاريخية تعود لفترة إنشائها.

وعن موعد افتتاح المتحف، قال ربيع متوقع افتتاحه رسميا خلال النصف الأول من العام المقبل ليكون قبلة المهتمين بتاريخ القناة ومنبرا جديدا للسياحة في مصر.
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