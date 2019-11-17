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منوعات

معركة تحت الماء تنتهي بموت سمكة قرش ضخمة.. صور

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:26 م
صدى البلد
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مريم صليب
عالم البحار مليء بالمخاطر، فإذا كنت من الأشخاص الذين يهوون المغامرة ولا يخافون من مخاطر البحر، يمكنك أن تستمتع ولكن بحذر لأن أمواج البحر لا تحمل الخير في بعض الأحيان.

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن جيك برون، البالغ من العمر 27 عامًا، قرر في يوم، الاتجاه إلى البحر للصيد مع بعض الأصدقاء واتفقوا على أن يقضوا اليوم كله في المركب الخاص بهم.

لم يلتفت جيك إلى ما بثته وسائل الإعلام الأسترالية من تحذير بأن الحكومة اصطادت سمكت قرش كبيرة في تلك المنطقة التي قرر هو وأصدقاؤه الذهاب إليها وقد يحدث هجوم من أسماك القرش في هذا المكان.

ذهب جيك مع أصدقائه، وقرر النزول إلى المياه في قارب صغير، فشعر أن المياه تتحرك بسرعة من تحته، وتوقع أنها سمكة قرش فقام بإنزال رأسه تحت الماء فوجد أنه سرب من أسماك القرش يهاجمه.

قام جيك وصديقه بمقاومة سمكة قرش كبيرة تحت الماء حتى تمكن من الصعود إلى القارب الصغير والتقاط الرمح الخاص به مع صرخات استغاثة بأصدقائه حتى ينقذوه من براثن القرش.

تمكن الصياد من إصابة القرش وقتله، ثم عاد مرة أخرى إلى المركب الكبير مع أصدقائه، إلا أنه عانى فيما بعد من كوابيس مؤلمة بعد ما شاهده.
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