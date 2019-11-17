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رياضة

حمدي فتحي يغادر إلى ألمانيا غدا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:31 م
حمدي فتحي، لاعب الفريق
حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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عبد الحكيم ابو علم
يغادر حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا غدا الاثنين؛ للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني الأول أثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وتحدد غدا موعدا لسفر حمدي فتحي إلى ألمانيا؛ لبدء رحلته العلاجية بعد الحصول على التأشيرة.

وكانت الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي أثناء وجوده مع المنتخب قد أكدت إصابته بقطع في غضروف الركبة، ثم خضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي الذي أكد ضرورة التدخل الجراحي، وتم الاتفاق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي على الحديث مع حمدي فتحي والاطمئنان على حالته خلال وجوده في مقر النادي الأسبوع الماضي، فيما يتابع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة كافة الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب وعلاجه.
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