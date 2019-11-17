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توك شو

قناة السويس تتصدى للركود الاقتصادي.. وتصل إيراداتها لـ 5.8 مليار دولار.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:24 م
مرور 150 عام على
مرور 150 عام على قناة السويس
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قسم التوك شو
قال الدكتور عصام عفيفي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن منذ افتتاح قناة السويس في عهد الخديو إسماعيل، لها الدور في رفع المستوى الاقتصادي في مصر، وكانت من الأسباب الرئيسية في زيادة مطامع الاستعمار الأجنبي والعدوان الثلاثي.

وأكد الدكتور عصام عفيفي، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن قناة السويس هي شريان للخير وشريان للنماء وشريان للسلام وشريان الحياة، وافتتاح قناة السويس الجديدة لزيادة النماء في العالم.

وأشار عصام عفيفي، إلى أن هذا الشريان أدى إلى اختصار الوقت والنفقات والربط بين الشرق والغرب، وهي عنصر حيوي جدًا للتجارة، وأيضًا وجود المنطقة الاقتصادية بجوارها، لتشهد المشاريع العملاقة المقامة بها والبنية التحتية التي أسست لضمان نجاح هذه المنطقة.

وأضاف عصام عفيفي، أن بالرغم من الركود الاقتصادي في العالم كله إلا أن إيرادات القناة وصلت الى 5.8 مليار دولار، وهذا يدل على الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، وأنه في ظل هذا الركود العالمي فإن مصر وقناة السويس ظلت صامدة امامه ولم تتأثر.

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