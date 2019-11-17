1.05 مليار جنيه أرباح الشرقية للدخان خلال 3 أشهر

أظهرت القوائم المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني، شركة مساهمة مصرية، خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، ارتفاع أرباحها بنسبة 7 بالمائة على أساس سنوي.



وكشفت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، الأحد، أنها حققت أرباحًا بلغت 1.05 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 991.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال نفس الفترة إلى 3.68 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.39 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018-2019.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 3.768 مليار جنيه خلال 2018/2019، مقابل أرباح بلغت 4.240 مليار جنيه قبل عام.